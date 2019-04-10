Ротару смертельно хвора: астролог шокував заявою

Софія Ротару, яка нещодавно пройшла курс хіміотерапії через серйозну хворобу, має й інші проблеми зі здоров'ям. Про це розповів астролог Влад Росс в своєму коментарі для видання "Главред".

Софія Ротару, знаменита українська співачка, повинна бути уважною до своєї серцево-судинної системи, так як у неї можуть бути проблеми з серцем, артеріальним тиском і кров'ю. Астролог повідомив, що в карті народження співачки є Плутон, який уособлює подолання смерті, і він з'єднаний з Сонцем і Сатурном. А це означає, що Софія Михайлівна змушена все життя боротися з хворобами.

Влад Росс розповів, що Ротару ледь не загинула ще в юному віці, але змогла подолати страшну хворобу – туберкульоз. Однак головними причинами її проблем зі здоров'ям він назвав артеріальний тиск, серцеві хвороби і недокрів'я.

Софія Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)

"На даний момент гороскоп показує, що є ризик білокрів'я, рак крові. Можливо, зараз вона якраз і проходить реабілітацію, променеву або хіміотерапію. Уран в Домі здоров'я і хвороб у Ротару знаходиться у сполученні з Марсом, а це обіцяє різкий, несподіваний відхід з життя. Це говорить про те, що в разі хвороби Софія Михайлівна не буде довго хворіти, не буде роками прикута до ліжка, не буде лежати роками. Все відбудеться дуже раптово: сьогодні є, завтра її немає", - заявив він.

Також Росс додав, що найвразливіше місце у співачки – це легені і в неї можуть виникнути проблеми з диханням – астма, наприклад. Він розповів, що ще в 2018 році зірки показали, що Ротару увійшла в кризовий період, який припускає проблеми зі здоров'ям і лікарні.

Софія Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)

"Якщо вона подолає літо-осінь, вона буде жити і далі. Завжди, коли я бачу людину в гороскопі Сатурн в сполученні з Сонцем в Домі смерті і відходу з життя, кажу, що така людина може прожити до 90 років. Але в той же час у неї такий показник Урану і Марса в будинку, який пов'язаний з легкими і несподіваним відходом з життя, що можливі серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому все буде залежати від лікарів", - резюмував астролог.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Софії Ротару виявили страшну хворобу і вона змушена пройти хіміотерапію.

А також розповідали про те, що Софія Ротару зробила зворушливе визнання.