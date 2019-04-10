Ротару смертельно больна: астролог шокировал заявлением

София Ротару, которая недавно прошла курс химиотерапии из-за серьезной болезни, имеет и другие проблемы со здоровьем. Об этом рассказал астролог Влад Росс в своем комментарии для издания "Главред".

София Ротару, знаменитая украинская певица, должна быть внимательной к своей сердечно-сосудистой системе, так как у нее могут быть проблемы с сердцем, артериальным давлением и кровью. Астролог сообщил, что в карте рождения певицы есть Плутон, который олицетворяет преодоление смерти, и он соединен с Солнцем и Сатурном. А это значит, что София Михайловна вынуждена всю жизнь бороться с болезнями.

Влад Росс рассказал, что Ротару чуть не погибла еще в юном возрасте, но смогла преодолеть страшную болезнь – туберкулез. Однако главными причинами ее проблем со здоровьем он назвал артериальное давление, сердечные болезни и малокровие.

София Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)

"На данный момент гороскоп показывает, что есть риск белокровия, рака крови. Возможно, сейчас она как раз и проходит реабилитацию, лучевую или химиотерапию. Уран в Доме здоровья и болезней у Ротару находится в соединении с Марсом, а это сулит резкий, неожиданный уход из жизни. Это говорит о том, что в случае болезни София Михайловна не будет долго болеть, не будет годами прикована к постели, не будет лежать годами. Все произойдет очень внезапно: сегодня она есть, завтра ее нет", - заявил он.

Также Росс добавил, что самое уязвимое место у певицы – это легкие и у нее могут возникнуть проблемы с дыханием – астма, например. Он рассказал, что еще в 2018 году звезды показали, что Ротару вошла в кризисный период, который предполагает проблемы со здоровьем и больницы.

София Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)

"Если она преодолеет лето-осень, она будет жить и дальше. Всегда, когда я вижу у человека в гороскопе Сатурн в соединении с Солнцем в Доме смерти и ухода из жизни, говорю, что такой человек может прожить до 90 лет. Но в то же время у нее такой показатель Урана и Марса в доме, который связан с легкими и неожиданным уходом из жизни, что возможны серьезные проблемы со здоровьем. Потому все будет зависеть от врачей", - резюмировал астролог.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Софии Ротару обнаружили страшную болезнь и она вынуждена пройти химиотерапию.

А также рассказывали о том, что София Ротару сделала трогательное признание.