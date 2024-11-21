Ротару показала редкое фото со взрослыми внучками

Младшая сестра Софии Ротару, Аурика, которая недавно комментировала тему заработков, поделилась в сети редким семейным кадром.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 66-летней исполнительницы пишет об этом подробнее.
На фото, обнародованном в сети, она позировала вместе с внучками на фоне заснеженного пейзажа. Все трое предстали с улыбками на лицах, радуясь прохладной зимней погоде. Они уже даже успели слепить вместе снеговика.
"С первым снегом, друзья!" - подписала фотографию Аурика.
В комментариях подписчики тепло отреагировали на такой контент и оставили для семьи немало комплиментов. Многие отметили, что все трое выглядят просто замечательно, радостно и счастливо.
Известно, что у Аурики Ротару есть дочь Анастасия, которую она родила в 1987 году. Муж Анастасии работает в прокуратуре, и вместе пара воспитывает двух дочерей. Дочь Ротару-младшей появилась в ее браке с банкиром Владимиром Пигачем. К сожалению, его жизнь оборвалась в 2005 году.
Аурика Ротару, как и ее знаменитая сестра, тоже занимается творческой деятельностью. Она окончила Черновицкое музыкальное училище имени Воробкевича, а также Одесский педагогический институт имени Ушинского.
Замуж вышла в 1987 году, а свою певческую карьеру начала с работы в Черновицкой филармонии. Там артистка исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош" и гастролировала по всей Украине.
В настоящее время звезда продолжает свою музыкальную работу, приобщается к благотворительным мероприятиям, а также иногда делится в блоге трогательными семейными фото.
Недавно Аурика Ротару впервые за долгое время рассказала о своей сестре.
А еще Аурика Ротару ранее высказывалась о мужчинах-беглецах.