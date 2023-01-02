РосСМИ "убили" козака Гаврилюка. На самом деле экс-нардеп жив

Что пишут росСМИ о гибели козака Гаврилюка

Одним из первых, кто "убил" козака, стал так называемый военкор Чингис Дамбиев, который в своем Telegram-канале написал, что "украинский боевик был ликвидирован во время боевых действий российскими военнослужащими 1 января текущего года в Артемовске".

Эти слова, написанные террористами, подхватили некоторые украинские Telegram-каналы, а оттуда пошла и по другим социальным сетям, где украинцы "хоронят" Михаила Гаврилюка.

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Впоследствии родные Михаила опровергли эту информацию, заявив, что он жив.

Михаил также отреагировал на распространяющийся фейк.

"Спешу утешить скучающих и разочаровать тех, кто радовался. Я жив. Не дождутся. Спасибо за беспокойство всем, кто волновался. Я это очень ценю. Наверное, должны сделать выводы относительно нашей информационной гигиены", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время боец отметил, что потери все же есть. Так, он сообщил о гибели своего побратима еще со времен АТО, из батальона "Золоті Ворота".

Напомним, что Михаил был активистом Евромайдана, козаком Четвертой сотни Самообороны Майдана.

Впервые он стал известен по скандальным любительским видео пыткам, совершенным представителями спецподразделения "Ягуар".

Михаил Гаврилюк потерпел издевательства на Майдане

В 2014 году он стал народным депутатом Украины VIII созыва.

Что произошло на самом деле?

На самом же деле, защищая Украину, погиб Владимир Гаврилюк из Винницкой области, который ушел на фронт с первых дней полномасштабного вторжения.

О смерти героя сообщила 31 декабря его супруга Юлия в своем Facebook.

"Мой любимый. Наш герой. Наш защитник. Ты с первого дня пошел защищать нашу землю. Не представляю жизнь без тебя. Таких, как ты, просто больше нет... Почивай с миром, ты много успел сделать в жизни, кроме как начать радоваться нашей произведениям... Наконец-то ты получил покой...." - написала женщина.

Следует заметить, что визуально Владимир действительно похож на Михаила. К тому же его тоже называли козаком.

Владимир Гаврилюк погиб на Донбассе (фото: facebook.com/gavrulyuk)

До того как пойти на войну, он работал в патрульной полиции. Сам он родом из Крыма.

"Володя навсегда останется в памяти улыбающимся козаком, искренне любившим свою семью и Украину", - пишут в соцсетях люди, знавшие бойца.

Прощание с Гаврилюком состоится 3 января в 12:00 в соборе села Степановка. У Владимира осталось двое детей.