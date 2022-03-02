На росТБ видали алкоголіка з Криму за "захопленого в полон бійця ЗСУ зі Зміїного": фейк розвінчано

Бо насправді людину в кадрі звуть Євген Євгенійович Малохрено. Він - колишній громадянин України, який зрадив свою країну і перейняв громадянство РФ.

Він народився 20 січня 1974 року і проживає у окупованому Севастополі по вулиці Морської Піхоти, 22, кв. 16.

Малохрено, каже блогер, "є алкоголіком, працює водієм КАМАЗа".

"І ще він поганий актор", - резюмував Назар.

Ось відео російських пропагандистів, про яке йде мова:

А ось доказ того, що цей чоловік не має жодного відношення до ЗСУ, а є звичайнісіньким посіпакою російських окупантів:

Зазначимо, що російські пропагандисти регулярно видають акторів за українських полонених.

Так, наприклад, раніше росіяни показали нібито "українського військовослужбовця", який протягом одного дня "здався" окупантам і на Зміїному, і в Донецькій області.