Растет живот и подбородок: эксперт объяснил, какая ежедневная привычка портит фигуру

Как недосыпание влияет на фигуру

"Кажется логичным, что человек, который спит 8 часов, имеет больше шансов нажить себе порядочное пузо, чем регулярно недосыпающий индивид. К примеру, который спит по 5 часов. Логика в том, что недосыпая 3 часа, он увеличивает время, когда может терять калории на бытовую физическую активность. Но на самом деле это не так...", - объясняет эксперт.

Мандзяк отмечает, что невыспавшийся человек в течение дня будет хилым и будет стараться избегать физического труда. Между просмотром сериала и катанием на велосипеде выберет первое. То есть человек недосыпает, меньше двигается, соответственно меньше теряет калорий на физическую активность.

"Сон - это единственное состояние, когда мы не можем есть. Поскольку для современного человека голод не единственный стимул толкать у себя калории, крайне высока вероятность, что во время дополнительных 180 минут человек будет есть", - говорит Виктор.

Сон также влияет и на гормоны. А именно они регулируют разные функции организма, некоторые оказывают непосредственное влияние на поведение, в том числе и питание.

"Лептин синтезируется прямо в жировой ткани. Он действует на мозг, информируя его о количестве жира в организме. Если лептина вырабатывается достаточно, мозг понимает, что жира в теле много, это ему нравится. Когда лептина производится меньше, мозг тревожится, потому что осознает, что жира стало меньше. А это значит, что наступили голодные времена. Испуганный мозг повышает аппетит, чтобы заставить хозяина искать пищу", - объясняет Мандзяк.

При недосыпании уровень лептина снижается, что повышает аппетит.

"Также у невыспавшегося человека высокий уровень кортизола - гормона стресса. Кроме того, что кортизол задерживает воду, негативно влияет на мышцы и перенаправляет энергетические запасы в живот, что в крайне вредно, он обладает способностью вызывать лептинорезистентность - делать гормон сытости менее видимым для мозга", - добавляет эксперт.

По словам Мандзяка, при недосыпании растет и уровень гормона грелина. Он производится в желудке и сигнализирует мозгу о том, что желудок пуст. То есть грелин повышает чувство голода.

"С одной стороны недосыпание ведет к снижению активности в течение дня, с другой - к перееданию. Все это медленно, но уверенно приводит к излишнему весу. Не стоит воспринимать сон как упущенное время. Полноценный сон - необходимая подзарядка, без которой продуктивность труда снижается и еще и живот и подбородок растет", - подчеркивает тренер.