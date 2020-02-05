РосЗМІ повідомили про тяжку хворобу Путіна: намічена позапланова операція

РосЗМІ повідомили про важку хворобу Путіна (колаж: РБК-Україна)

У Росії говорять про те, що у Путіна рак. В оточенні президента РФ поки не коментують чутки

Володимир Путін хворий на рак. Про це пише ряд російських ЗМІ, посилаючись на джерела в оточенні президента РФ.

За інформацією відразу декількох Telegram-каналів, перенесення на невизначений термін інвестиційного форуму в Сочі пов'язане саме з поганим самопочуттям Путіна, а не загрозою коронавірусу, як було задекламовано організаторами заходу раніше.

"Путін не раз брав участь у роботі інвестфоруму, але на початок-середину лютого у нього намічена позапланова операція, яка рухає багато планів перших осіб держави. Конфіденти повідомляють про тривожні настрої в кабінетах", - пише канал "Кремлевский мамковед".

Також повідомляється, що в Москву конфіденційно привезли трьох фахівців світового рівня у сфері онкології.

"Передбачається, що світочі медицини проведуть ряд складних хірургічних операцій [Путіну] і дадуть консультації деяким представникам російського істеблішменту", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про те, що результати аналізів російського гаранта, "м'яко кажучи, залишають бажати кращого", одночасно нібито підтвердили не пов'язані між собою джерела з Ради безпеки РФ і адміністрації президента.

ЗМІ також звертають увагу на те, що поспіх з переписуванням Конституції РФ почалася якраз відразу після діагностування хвороби.

Скріншот повідомлення про хворобу Путіна

У той же час, офіційних заяв з боку уповноважених представників господаря Кремля поки що не прозвучало. Тому, інформація про хворобу Путіна може бути як перебільшенням, так і чиєюсь вигадкою.