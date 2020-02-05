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РосСМИ сообщили о тяжелой болезни Путина: намечена внеплановая операция

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 15:02
РосСМИ сообщили о тяжелой болезни Путина: намечена внеплановая операция
РосСМИ сообщили о тяжелом недуге Путина (коллаж: РБК-Украина)

В России говорят о том, что у Путина рак. В окружении президента РФ пока не комментируют слухи

Владимир Путин болен раком. Об этом пишет ряд российских СМИ, ссылаясь на источники в окружении президента РФ.

По информации сразу нескольких Telegram-каналов, перенос на неопределенный срок инвестиционного форума в Сочи связан именно с плохим самочувствием Путина, а не угрозой коронавируса, как было задекламировано организаторами мероприятия ранее.

"Путин не раз принимал участие в работе инвестфорума, но на начало-середину февраля у него намечена внеплановая операция, которая двигает многие планы первых лиц государства. Конфиденты сообщают о тревожных настроениях в кабинетах", - пишет канал "Кремлевский мамковед".

Также сообщается, что в Москву конфиденциально привезли трех специалистов мирового уровня в сфере онкологии.

"Предполагается, что светочи медицины проведут ряд сложных хирургических операций [Путину] и дадут консультации некоторым представителям российского истеблишмента", - говорится в сообщении.

Информацию о том, что результаты анализов российского гаранта, "мягко говоря, оставляют желать лучшего", одновременно якобы подтвердили не связанные между собой источники из Совета безопасности РФ и администрации президента.

СМИ также обращают внимание на то, что спешка с переписыванием Конституции РФ началась как раз сразу после диагностирования недуга.

РосСМИ сообщили о тяжелой болезни Путина: намечена внеплановая операция

Скриншот сообщения о болезни Путина

В то же время, официальных заявлений со стороны уполномоченных представителей хозяина Кремля пока что не прозвучало. Поэтому, информация о болезни Путина может быть как преувеличенной, так и чьей-то выдумкой.

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