Російський співак влаштував жахливу аварію в центрі Москви: збив трьох

Репер ледь не убив трьох пішоходів
Російський співак Ельмін Гулієв влаштував масштабне ДТП в центрі Москви. Він 21 вересня їхав на своїй Infinity, потім протаранив Mercedes і влетів на тротуар, де перебували пішоходи. В результаті невинні люди отримали важкі травми і перебувають в лікарні. Дві постраждалі жінки зараз у дуже важкому стані. Про це пише Газета. ру.
Зараз репер в поліції і відповідає на запитання слідчих. Швидше за все, проти нього найближчим часом буде порушено кримінальну справу.
"Хотів проскочити на миготливий зелений, але вийшло на червоний", - розказав про подію музикант.
За словами артиста, він не вважає себе винним в події, проте готовий надати допомогу постраждалим, в тому числі фінансову.
Російський співак влаштував ДТП у центрі Москви (фото: АГН "Москва")
Зазначимо, що Гулієв Ельмін Джаміль Огли народився в 1993 році в столиці Азербайджану Баку. Близько п'яти років тому він переїхав до Москви і відразу ж став виступати у столичних нічних клубах.
Починав кар'єру музикант, працюючи діджеєм, а на дозвіллі придумував пісні. Два роки тому, у 2018-му, він заявив про початок сольної кар'єри. Тоді він записав кілька власних пісень у стилі реп.
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