Российский певец устроил жуткую аварию в центре Москвы: сбил троих

Российский певец Эльмин Гулиев устроил масштабное ДТП в центре Москвы. Он 21 сентября ехал на своей Infinity, потом протаранил Mercedes и влетел на тротуар, где находились пешеходы. В результате невинные люди получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице. Две пострадавшие женщины сейчас в очень тяжелом состоянии. Об этом пишет Газета. ру.

Сейчас рэпер в полиции и отвечает на вопросы следователей. Скорее всего, против него в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

"Хотел проскочить на мигающий зеленый, но получилось на красный", - объяснил произошедшее музыкант.

По словам артиста, он не считает себя виноватым в произошедшем, однако готов оказать помощь пострадавшим, в том числе финансовую.

Российский певец устроил ДТП в центре Москвы (фото: АГН "Москва")

Отметим, что Гулиев Эльмин Джамиль Оглы родился в 1993 году в столице Азербайджана Баку. Около пяти лет назад он переехал в Москву и сразу же стал выступать в столичных ночных клубах.

Начинал музыкант карьеру, работая диджеем, а на досуге сочинял песни. Два года назад, в 2018-м, он заявил о начале сольной карьеры. Тогда он сочинил и записал несколько собственных песен в стиле рэп.

Эльмин Гулиев устроил ДТП в Москве (фото: yandex.ru)

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