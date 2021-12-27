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Російський співак-кумир дівчат зізнався в алкоголізмі: я не можу зупинитися

Автор: Людмила Жукова

Російський співак Діма Білан, який раніше був кумиром багатьох дівчат, повідомив про свою проблему. Справа в тому, що у виконавця серйозні проблеми з алкоголем.

Про це артист розповів у програмі "Обережно, Собчак".

"Так, я випиваю. Зізнаюся, у мене є така проблема. Але моє обличчя показує, що я роблю це не так часто", - розповів Білан Ксенії Собчак.

Артист розповів, що не може зупинитися, коли починає пити алкоголь.

"Я дуже люблю самотність і не люблю, коли зазіхають на мою свободу", - сказав Білан.

За словами співака, проблеми з алкоголем почалися чотири роки тому. Виконавець зловживає спиртними напоями раз на два місяці. Втім, Білан переконаний, що сам може контролювати свою слабкість і залежність.

Нагадаємо, минулого місяця Білан виступав на сцені в стані алкогольного сп'яніння. Тоді Instagram-stories він пояснив, що був дуже стомлений і виснажений. Втім, відео він записував, будучи п'яним. Тоді у ЗМІ написали, що він був неадекватний та "овдовбаний".

Як ми раніше писали, відомий актор розповів про алкоголізм.

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Дима Билан