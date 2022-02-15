Російський актор Валерій Ніколаєв потрапив у психлікарню: що не так з "Буржуєм"?

Валерій Ніколаєв з "День народження Буржуя" потрапив в спецприймальник, де він поводився вкрай неадекватно, тому його відвезли в психіатричну лікарню.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Також з'явилася інформація про те, що 56-річного актора в спецприймальнику облив окропом уродженець Таджикистану, і у нього тепер 40% опіків тіла.
Громадські спостерігачі в психлікарні оглянули Ніколаєва і заявили, що у нього на руках є кілька саден, а також невелике почервоніння лівої повіки, але про опіки мови не йде.
За даними інсайдера, Ніколаєв буде знаходиться в лікарні кілька днів, поки його стан не стабілізується.
Після цієї новини, українська актриса Евеліна Бледанс розповіла, як раніше працювала з Ніколаєвим і вже тоді помічала за ним дивацтва.
"Ніколи не забуду, як він зірвав зйомки фестивалю цирку "Ідол", який ми вели з Едгаром Запашним. Він увірвався на сцену і поводився абсолютно неадекватно", - заявила Евеліна.
Але, за її словами, найнеприємніший випадок був під час зйомок шоу "Людина-невидимка". Тоді Ніколаєв випивав алкоголь, лаявся і хамив.
Актриса також висловила надію на те, що лікарі зможуть допомогти Ніколаєву і зазначила, що їй дуже шкода свого колегу по цеху.
Нагадаємо, зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька купила квартиру в Києві.
Ми також писали про те, що померла зірка "Тихого Дону" Зінаїда Корнієнко.