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Російських дітей розклали у формі солдатських могил до 9 травня: епічне фото

Ілюстративне фото: Російські діти репетирують ролі солдатських могил до 9 травня (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Російських дітей готують до ролі солдатських могил, яку вони виконуватимуть на святі, приуроченому до 9 травня.

Про це йдеться в Telegram Bozhejakekonchene.

На фото видно, що група дітлахів, вдягнена у військову форму - пілотки й усе інше, лежить на підлозі якогось концертного залу. У руках кожного з акторів червона ганчірка з імітацією надгробного напису.

Парад в Росії вже не той...

Росіяни запланували на 9 травня парад, але показувати їм тепер особливо нічого. Зокрема, навороченої техніки цього року не буде. Як не буде й жодного почесного гостя з-за кордону.

Зокрема, не буде такої "гордості", яка була ще минулого року:

  • танків Т-80БВМ,
  • самохідно-артилерійських установок 2С35 "Коаліція-СВ",
  • важких вогнеметних систем "Солнцепек",
  • машин інженерної системи дистанційного мінування "Замедление",
  • зенітного комплексу "Панцир-С",
  • машин Росгвардії.

Раніше ми писали, що росіяни колонами крадуть українську сільгосптехніку.

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