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Російська військова техніка увійшла на територію ОРДЛО: що там зараз відбувається (відео)

Автор: Людмила Жукова

Після визнання Володимиром Путіним "ЛНР" і "ДНР" на територію ОРДЛО увійшли колони російської військової техніки.

Про це масово повідомляють місцеві жителі.

Москва почала вводити свої війська на їх території нібито в миротворчих цілях. Колони з російською військовою технікою вже багаторазово помічені людьми.

На кадрах видно військову техніку, що рухається з боку РФ. Все це відбувалося близько 5 ранку 22 лютого.

"Жителі "ДНР" і "ЛНР" масово повідомляють про велику кількість військової бронетехніки, що увійшла на територію республік". - повідомляє Telegram-канал Baza.

"Вхід колон Збройних сил Росії в ЛДНР. За непідтвердженими даними в "республіки" вже зайшло близько 24 БТР", - написала редакція Telegram-каналу "військовий інформатор.

Ось так виглядає техніка з РФ на Донбасі.

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

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Донбас