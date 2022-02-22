Російська військова техніка увійшла на територію ОРДЛО: що там зараз відбувається (відео)

Після визнання Володимиром Путіним "ЛНР" і "ДНР" на територію ОРДЛО увійшли колони російської військової техніки.
Про це масово повідомляють місцеві жителі.
Москва почала вводити свої війська на їх території нібито в миротворчих цілях. Колони з російською військовою технікою вже багаторазово помічені людьми.
На кадрах видно військову техніку, що рухається з боку РФ. Все це відбувалося близько 5 ранку 22 лютого.
"Жителі "ДНР" і "ЛНР" масово повідомляють про велику кількість військової бронетехніки, що увійшла на територію республік". - повідомляє Telegram-канал Baza.
"Вхід колон Збройних сил Росії в ЛДНР. За непідтвердженими даними в "республіки" вже зайшло близько 24 БТР", - написала редакція Telegram-каналу "військовий інформатор.
Ось так виглядає техніка з РФ на Донбасі.
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.