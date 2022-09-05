Росіянка влаштувала п'яний дебош у літаку: її зв'язували скотчем (відео)

На кадрах жінка нецензурно висловлювалася на адресу інших пасажирів. При цьому їй складно було зв'язати і два слова. Щоб залагодити ситуацію, до неї підійшла бортпровідниця, але мадам почала розмахувати руками.

Росіянка пручалася спробам бортпровідників посадити її в крісло, хапала стюардесу за руки.

Пізніше до співробітниць авіаліній приєдналися пасажири, які тримали пасажирку за руки-ноги, відмотували скотч і пов'язували...

За даними очевидців, порушницю порядку тричі безрезультатно намагалися зв'язати скотчем.

Відомо, що після прильоту в Анталью дебоширку затримала турецька поліція.