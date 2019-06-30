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Росіянин під виглядом реабілітаційних центрів в Україні тримав у рабстві 100 осіб

STYLERЖиття    30.06.2019 - 17:54
Росіянин під виглядом реабілітаційних центрів в Україні тримав у рабстві 100 осіб
Злочинці тримали в рабстві близько 100 осіб в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

У людей забирали телефони, документи, особисті речі і насильно примушували працювати

В Україні поліція заарештувала зловмисників, які створили "реабілітаційні центри" під вивіскою всеукраїнської благодійної організації та утримували людей в рабстві. Про це повідомляє МВС.

Люди, які потрапляли в такі "центри допомоги", страждали наркотичною або алкогольною залежністю. При цьому їх незаконно утримували і примушували тяжко працювати.

Співробітники поліції викрили три таких центри - у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Повідомляється, що організатором злочинної групи виявився громадянин РФ.

Росіянин під виглядом реабілітаційних центрів в Україні тримав у рабстві 100 осіб

Зловмисники тримали в рабстві близько 100 осіб в Україні (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

У злочинну організацію входили 12 осіб, які утримували близько 100 осіб. У даний момент медики перевіряють їх здоров'я.

Зловмисники шукали людей по оголошеннях. При цьому вони обіцяли безкоштовно вилікувати від наркотичної і алкогольної залежності. Свої дії вони приховували під виглядом соціальних працівників.

Росіянин під виглядом реабілітаційних центрів в Україні тримав у рабстві 100 осіб

Злочинці тримали в рабстві близько 100 осіб в Україні (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

У тих, хто приходив на лікування забиралися документи, мобільні телефони та особисті речі. Програма "реабілітації" полягала у важкій роботі на будівництві, розвантаженні, земельних роботах тощо.

Росіянин під виглядом реабілітаційних центрів в Україні тримав у рабстві 100 осіб

Злочинці тримали в рабстві близько 100 осіб в Україні (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

До тих, хто відмовлявся працювати, застосовували заходи фізичного впливу. Умови проживання та харчування були мінімальними. При цьому постраждалі весь час перебували під пильним наглядом.

Росіянин під виглядом реабілітаційних центрів в Україні тримав у рабстві 100 осіб

Злочинці тримали в рабстві близько 100 осіб в Україні (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Грошей за важку роботу "пацієнти", зрозуміло, не отримували. Всі кошти йшли на особистий рахунок організатора зловмисників. За словами поліції, з одного такого "реабілітаційного центру" він щодня отримував до 4 тисяч гривень.

У даній справі порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 КК України "Торгівля людьми". За цей злочин передбачається позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, що реабілітаційний центр під Харковом опинився катівнєю, в якій насильно утримували людей.

Раніше повідомлялося про те, що киянина більше року тримали в неволі.

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