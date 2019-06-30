Россиянин под видом реабилитационных центров в Украине держал в рабстве 100 человек

Преступники держали в рабстве около 100 человек в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

У людей забирали телефоны, документы, личные вещи и насильно заставляли работать

В Украине полиция арестовала злоумышленников, которые создали "реабилитационные центры" под вывеской всеукраинской благотворительной организации и удерживали людей в рабстве. Об этом сообщает МВД.

Люди, которые попадали в такие "центры помощи", страдали наркотической или алкогольной зависимостью. При этом их незаконно удерживали и заставляли тяжело работать.

Сотрудники полиции выкрыли три таких центра - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Сообщается, что организатором преступной группировки оказался гражданин РФ.

Злоумышленники держали в рабстве около 100 человек в Украине (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

В преступную организацию входили 12 человек, которые удерживали около 100 человек. В данный момент медики проверяют их здоровье.

Злоумышленники искали людей по объявлениям. При этом они обещали бесплатно вылечить от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия они скрывали под видом социальных работников.

Преступники держали в рабстве около 100 человек в Украине (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

У тех, кто приходил на лечение забирались документы, мобильные телефоны и личные вещи. Программа "реабилитации" заключалась в тяжелой работе на стройке, разгрузке, земельных работах и тому подобное.

Преступники держали в рабстве около 100 человек в Украине (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

К тем, кто отказывался работать, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. При этом пострадавшие все время находились под наблюдением.

Преступники держали в рабстве около 100 человек в Украине (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Денег за тяжелую работу "пациенты", конечно, не получали. Все средства шли на личный счет организатора злоумышленников. По словам полиции, с одного такого "реабилитационного центра" он ежедневно получал до 4 тысяч гривен.

По данному делу возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК Украины "Торговля людьми". За это преступление предусматривается лишение свободы до 12 лет.

Напомним, что реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной, в которой насильно удерживали людей.

Ранее сообщалось о том, что киевлянина больше года держали в неволе.