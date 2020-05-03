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Росія стала епіцентром коронавірусу в Європі: Путін зробив радикальні заходи

STYLERКоронавірус    03.05.2020 - 21:34
Росія стала епіцентром коронавірусу в Європі: Путін зробив радикальні заходи
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус атакує жителів Росії. Володимир Путін зробив радикальні заходи

Коронавірус в Україні зафіксований у 11 913 осіб, з них 288 померли, 1 548 - одужали. В усьому світі найбільше заражених знаходиться в США - 1 138 690 осіб, на другому місці Іспанія - 216 582 хворих, на третьому - Італія, там 210 717 заражених. При цьому в Росії зараз реєструється найбільше нових інфікованих, ніж в будь-якій іншій європейській країні.

Президент Росії Володимир Путін дав розпорядження залучити вертольоти й літаки, які будуть контролювати карантин, оскільки сьогодні в країні зафіксований новий рекордний ріст числа випадків зараження COVID-19.

За останню добу через ускладнення, викликаних інфекцією померло 58 осіб. При цьому офіційне число смертей досягло 1 280 осіб. А загальна кількість заражених склало 134 687 осіб.

Національна гвардія РФ буде стежити за дотриманням жорстких заходів, прийнятих через пандемію коронавірусу у святкові дні на цьому тижні. Понеділок і вівторок є офіційними вихідними днями, а в суботу, 9 травня, відзначається 75-я річниця розгрому нацистської Німеччини - день, в який зазвичай проходять масові зібрання людей. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, коронавірусом захворіло багато медпрацівників – близько 2 тисяч осіб. Сьогодні також з'ясувалося, що третій російський лікар випав з вікна лікарні після того, як поскаржився на те, що лікарі стикаються з нестерпним тиском через COVID-19.

У влади є побоювання, що тепла весняна погода і низка свят можуть стати причиною того, що люди вийдуть зі своїх будинків і вирушать в парки або на природу.

Нагадаємо, що вчені розповіли, як підвищити імунітет до коронавірусу.

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