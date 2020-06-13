Росія вже не в змозі продовжити окупацію України: звіт аналітиків США

Згідно зі звітом американського аналітичного центру RAND, Росія у разі сценарію подальшого військового вторгнення в Україну після окупації Криму та частини Донбасу не зможе навіть віддалено наблизитися до берегів Дніпра.

Зазначається, що здатність армії РФ "проектувати силу" за кордон своєї країни значно скоротився після розвалу СРСР. Про це передають "Факти".

Згідно з даними аналітиків RAND, нині "експедиційний" потенціал ЗС РФ становить лише 30% від потенціалу, який був у радянській армії, потенціал Сухопутних військ - тільки 20%.

Кількість літаків російської військової транспортної авіації скоротилася з 500 до 100 одиниць, кількість десантних кораблів - з 80 до 20, а кількість танків, які можна транспортувати - з 603 до 203.

Водночас аналітики RAND вказують на високий мобільний потенціал саме Південного і Західного військових округів РФ, у "зоні відповідальності" яких перебуває Україна.

Також на кордоні з Україною РФ продовжує активно розвивати свою військову інфраструктуру, і зараз там на постійній основі дислокуються 20-а та 8-а загальновійськові армії.

При цьому навіть маючи можливість виставити до 215 батальйонних тактичних груп, що РФ ніколи не зможе кинути їх проти України через неможливість захистити інші стратегічні напрямки.

У разі, якщо РФ вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч солдатів, цього може вистачити лише для нанесення значних втрат з'єднанням і підрозділам ЗСУ. Однак про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України навіть не може йти мови. У RAND вважають, що такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над великим містом-мільйонником, на кшталт Харкова.

"Хоча у Росії є велика кількість сухопутних бойових сил, її обмежена кількість вже готових сухопутних військ ускладнює розгортання великих бойових підрозділів. Крім того, призовники складають значну частину російських збройних сил, але існують політичні обмеження щодо їх використання для бойових дій", - вказується в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що у США знайшли рішення, як Україна зможе вступити в НАТО, навіть воюючи з Росією.

Нагадаємо також, що нещодавно у мережі показали маскування російських військ на Донбасі.