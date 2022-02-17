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Росія відзначилася новим шаленим фейком про Україну: "розстрілюють без розмов і суду"

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Четвер 17 лютого 2022 09:43
Росія відзначилася новим шаленим фейком про Україну: "розстрілюють без розмов і суду" У Росії видали новий фейк про Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія знову відзначилася неправдоподібним і дурним фейком щодо України.

На одному з російських пропагандистських каналів повідомили, що "Україна тепер житиме за законами воєнного часу".

"Нацполіція на найближчі дні переведена на посилений режим несення служби, а всіх незгодних будуть просто розстрілювати на місці без розмов і суду", - серйозним тоном повідомила ведуча в прямому ефірі РосТВ.

Цікаво, що під час її промови на великому екрані студії показувалися військові літаки і навчання, що проводяться в Україні.

Дивіться на відео, як брешуть і не червоніють російські ведучі.

Росія збрехала про відвід військ

Водночас брехні про Україну, Росія сама нахабно бреше про відвід військ.

Біля кордонів України, за останніми даними, зосереджено близько 140 тисяч російських військових. При цьому Міноборони не фіксує реального відведення військ Росії, про який вона заявляє.

"Станом на сьогоднішній ранок (16 лютого, - ред.), згідно з доповіддю Головного управління розвідки Міноборони, на жаль, ми не фіксуємо поки реального відведення військ, про який заявляє РФ", - повідомив глава Міноборони Олексій Резніков.

Як ми писали раніше, Росія почала поширювати новий фейк щодо Збройних сил України.

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Російська Федерація фейк
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