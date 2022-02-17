Россия отличилась новым безумным фейком об Украине: "расстреливают без разговоров и суда"
Россия снова отличилась неправдоподобным и глупым фейком относительно Украины.
На одном из российских пропагандистских каналов сообщили, что "Украина теперь будет жить по законам военного времени".
"Нацполиция на ближайшие дни переведена на усиленный режим несения службы, а всех несогласных будут просто расстреливать на месте без разговоров и суда", - серьезным тоном сообщила ведущая в прямом эфире РоссТВ.
Интересно, что во время ее речи на большом экране студии показывались военные самолеты и учения, проводимые в Украине.
Смотрите на видео, как лгут и не краснеют российские ведущие.
Россия соврала об отводе войск
В это же время лжи об Украине, Россия сама нагло врет об отводе войск.
У границ Украины, по последним данным, сосредоточено около 140 тысяч российских военных. При этом Минобороны не фиксирует реального отвода войск России, о котором она заявляет.
"По состоянию на сегодняшнее утро (16 февраля, - ред.), согласно докладу Главного управления разведки Минобороны, к сожалению, мы не фиксируем пока реального отвода войск, о котором заявляет РФ", - сообщил глава Минобороны Алексей Резников.
Как мы писали ранее, Россия начала распространять новый фейк касательно Вооруженных сил Украины.