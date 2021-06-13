Росія зганьбилася в першому матчі на Євро 2020 (відео)

Росія зганьбилася в першому ж матчі в рамках Євро 2020. Збірна РФ приймала 12 червня бельгійців у Санкт-Петербурзі, але вболівальники стали залишати трибуни вже через десять хвилин після початку гри. Змагання закінчилося програшем росіян з рахунком 3:0

На початку матчу вболівальники були натхнені, але вже після першого голу у ворота збірної Росії у виконанні Ромелу Лукаку на 10-й хвилині матчу, ряди фанзони порідшали. Ворота бельгійців здавалися непробивними.

Цікаво, що навіть російські ЗМІ не соромлячись називають гру ганьбою. Після другого голу, який закотив Томас Меньє на 34-й хвилині, трибуни порідшали ще більше.

"Зі стадіону глядачі масово потягнулися в бік виходу, коли форвард Бельгії Лукаку оформив розгром національної збірної. Однак ті, хто покинув стадіон, виявилися більш терплячими вболівальниками, в порівнянні з тими, хто був у фан-зоні на Конюшенній площі. Там розходитися стали вже після другого м'яча", - пишуть росЗМІ.

Росіяни остаточно здалися з рахунком 3:0 після голу на 88-й хвилині знову від Ромелу Лукаку.

До слова, Лукаку, прокричав в камеру "Я люблю тебе, Кріс!" після першого голу, таким чином присвятивши його данському футболісту Крістіану Еріксену, який втратив свідомість на матчі зі збірною Фінляндії. Ромелу Лукаку є партнером Еріксена по італійському "Інтеру".

Відео: Росія ганебно програла Бельгії в першому матчі Євро 2020