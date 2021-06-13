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"Ми з тобою!": Україна підтримала Еріксена після реанімації на матчі Євро-2020

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Копенгаген, Неділя 13 червня 2021 01:38
"Ми з тобою!": Україна підтримала Еріксена після реанімації на матчі Євро-2020 Фото: Крістіан Еріксен (праворуч, uefa.com)
Автор: Артур Родивилов

Збірна України підтримала данського футболіста. Крістіан Еріксон втратив свідомість на матчі Євро-2020 зі збірною Фінляндії.

Про це йдеться в Instagram збірної України.

Збірна України та її головний тренер Андрій Шевченко вирішили підтримати футболіста, зробивши колективний допис.

"Андрій Шевченко і національна команда України на підтримку Крістіана Еріксона: Крістіане, Тримайся, ми з тобою!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на 41-й хвилині матчу Крістіан Еріксен впав біля беріжка поля і знепритомнів. Лікарі відразу ж почали дефібриляцію серця. Через деякий час його забрали з поля. Як виявилося, вже тоді він прийшов до тями та дихав за допомогою кисневої маски. Пізніше з'ясувалося, що його стан стабільний, він сам дихає і може говорити.

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