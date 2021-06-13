"Ми з тобою!": Україна підтримала Еріксена після реанімації на матчі Євро-2020
Фото: Крістіан Еріксен (праворуч, uefa.com)
Збірна України підтримала данського футболіста. Крістіан Еріксон втратив свідомість на матчі Євро-2020 зі збірною Фінляндії.
Збірна України та її головний тренер Андрій Шевченко вирішили підтримати футболіста, зробивши колективний допис.
"Андрій Шевченко і національна команда України на підтримку Крістіана Еріксона: Крістіане, Тримайся, ми з тобою!",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на 41-й хвилині матчу Крістіан Еріксен впав біля беріжка поля і знепритомнів. Лікарі відразу ж почали дефібриляцію серця. Через деякий час його забрали з поля. Як виявилося, вже тоді він прийшов до тями та дихав за допомогою кисневої маски. Пізніше з'ясувалося, що його стан стабільний, він сам дихає і може говорити.