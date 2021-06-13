Россия опозорилась в первом матче на Евро 2020 (видео)

Россия опозорилась в первом же матче в рамках Евро 2020. Сборная РФ принимала 12 июня бельгийцев в Санкт-Петербурге, но болельщики стали покидать трибуны уже через десять минут после начала игры. Состязание закончилось проигрышем россиян со счетом 3:0

Видео голов в ворота сборной России - смотрите ниже в нашем материале.

В начале матча болельщики были воодушевлены, но уже после первого гола в ворота сборной России в исполнении Ромелу Лукаку на 10-й минуте матча, ряды фанзоны поредели. Ворота бельгийцев казались непробивными.

Интересно, что даже российские СМИ не стесняясь называют игру позором. После второго гола, который закатил Томас Менье на 34-й минуте, трибуны поредели еще больше.

"Со стадиона зрители массово потянулись в сторону выхода, когда форвард Бельгии Лукаку оформил разгром национальной сборной. Однако ушедшие на стадионе оказались более терпеливыми болельщиками по сравнению с теми, кто был в фан-зоне на Конюшенной площади. Там расходиться стали уже после второго мяча", - пишут росСМИ.

Россияне окончательно сдались со счетом 3:0 после гола на 88-й минуте снова от Ромелу Лукаку.

К слову, Лукаку, прокричал в камеру "Я люблю тебя, Крис!" после первого гола, таким образом посвятив его датскому футболисту Кристиану Эриксену, который потерял сознание на матче со сборной Финляндии. Ромелу Лукаку является партнером Эриксена по итальянскому "Интеру".

Видео: Россия позорно проиграла Бельгии в первом матче Евро 2020