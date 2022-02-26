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Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони, - Генштаб

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Субота 26 лютого 2022 08:12
Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони, - Генштаб Фото: Росія перекидає деякі воску в прикордонні з Україною території (National Popice)
Автор: Людмила Жукова

Росія на момент ранку 26 лютого почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України.

Ворог почав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони і продовжує завдавати авіаційних ударів по аеродромах, угрупованнях Військ ЗС України на Сході та в північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Суми, Полтава, Маріуполь.

З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається на території Білорусі та Криму.

У районі Мозиря знаходяться батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, які можуть бути застосовані для нанесення ударів по об'єктах на території України.

Встановлено тимчасове місце знаходження десятків одиниць танків в районі Шумського і ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" в районі Косівщина.

Нагадаємо, що важкі бої у Василькові стихли. Окупанти зазнали великих втрат.

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Генштаб ВСУ Російська Федерація
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