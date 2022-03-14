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В Росії виклали букву Z з дитсадівців та "голубів миру": епічне відео

Автор: Світлана Мащенко

В Росії пропаганда війни насаджується ледь не з молоком матері. Нещодавно в соцмережах спливло відео, на якому дітлахів в садочку під патріотичну пісню вишикували в символ вбивць - букву Z.

Як це було, дивіться нижче в матеріалі Styler.

На кадрах видно, що дітлахи з триколорними прапорами та білими "голубами миру" з паперу підтанцьовують під пісню Газманова "Вперед, Россия".

Після чого дітлахи дитсадівського віку вишиковуються буквою Z.

Судячи з ігрових майданчиків, відбувається дійство на території дитячого садка. Де саме - не повідомляється.

Тим часом в Україні від рук "миротворців" загинуло вже 90 дітей...

Зазначимо, що в РФ букви Z і V пропагандою підносяться як символи миру. Зокрема, 8 березня зірки провели концерт за гаслами "Vерим и ждем" і "МыZaМир". Там взяли участь Григорій Лепс, Анна Семенович, Олег Газманов, Вікторія Дайнеко, Володимир Пресняков, Олександр Маршал, дует "Непара", група "Земляни", "Фабрика" і "Блєстящие".

В ЗСУ ж українцям пояснили, що буква Z означає "сухопутні війська", а буква V - "морських піхотинців".

Раніше ми писали, про російських зірок, які підтримали вбивство Путіним українців.

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