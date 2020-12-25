У Росії солдат випадково розстріляв з гармати дитячий відділ в торговому центрі

У російському Пскові солдат випадково вистрілив з гармати бойової машини десанту (БМД-4) в торговий центр, і снаряд потрапив у відділ "Дитячий світ". У цей час у магазині знаходились люди, і лише дивом обійшлося без жертв.
Інцидент стався на території військової частини. Про це 25 грудня передає Telegram-канал Baza.
Як з'ясувалося, "відзначився" 19-річний єфрейтор Комарів, який обслуговував БМД-4, і раптово "щось пішло не так".
У підсумку військовий здійснив два постріли в повітря з автоматичної гармати.
"Всі, напевно, можна було б зам'яти, але болванка одного з боєприпасів прилетіла в дах ТРЦ "Фіорд Плаза", пробила її і приземлилася на другому поверсі. Прямо в "Дитячому світі", - йдеться у публікації.
З-за раптового обстрілу з ТЦ довелося евакуювати близько 300 осіб. Дані про поранених відвідувачів не надходило.
На місці події працювали поліцейські і співробітники Росгвардии.
Наголошується, що другий м'яч полетів у невідомому напрямку, куди потрапив боєприпас, також поки не відомо.
Раніше повідомлялося, що у вересні у Росії на навчаннях впала ракета, і військові з матом розбігалися в сторони - у мережі з'явилося відео інциденту, зняте самими солдатами.
Також ми писали про те, що нещодавно у Росії військові спалили власну техніку на навчаннях, і у мережі з'явилося відео інциденту.
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