В России солдат случайно расстрелял из пушки детский отдел в торговом центре

БМД-4 (фото: wikimedia.org)

В российском Пскове солдат случайно выстрелил из пушки боевой машины десанта (БМД-4) в торговый центр, и снаряд попал в отдел "Детский мир". В это время в магазине находились люди, и только чудом обошлось без жертв.

Инцидент произошел на территории военной части. Об этом 25 декабря передает Telegram-канал Baza.

Как выяснилось, "отличился" 19-летний ефрейтор Комаров, который обслуживал БМД-4, и внезапно "что-то пошло не так".

В итоге военный совершил два выстрела в воздух из автоматической пушки.

"Все, наверное, можно было бы замять, но болванка одного из боеприпасов прилетела в крышу ТРЦ "Фьорд Плаза", пробила ее и приземлилась на втором этаже. Прямо в "Детском мире"", - говорится в публикации.

Из-за внезапного обстрела из ТЦ пришлось эвакуировать около 300 человек. Сведений о раненых посетителях не поступало.

На месте происшествия работали полицейские и сотрудники Росгвардии.

Отмечается, что второй снаряд улетел в неизвестном направлении - куда попал боеприпас, пока не известно.

Ранее сообщалось, что в сентябре в России на учениях упала ракета, и военные с матом разбегались в стороны - в сети появилось видео инцидента, снятое самими солдатами.

Также мы писали о том, что недавно в России военные сожгли собственную технику на учениях, и в сети появилось видео инцидента.