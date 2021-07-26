ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії на святкуванні дня ВМФ жінку підстрелили з ракетниці (відео)

Новость на русском →
Росія, Понеділок 26 липня 2021 14:05
У Росії на святкуванні дня ВМФ жінку підстрелили з ракетниці (відео) Колаж РБК-Україна: у Росії жінку підстрелили на святкуванні дня ВМФ
Автор: Світлана Мащенко

У Росії жінка отримала поранення з ракетниці під час святкування дня Військово-морського флоту. Інцидент трапився на пляжі в Приморському краї (недалеко від Владивостока).

Про це повідомляє newsvl.

НП сталася в Ольгинському районі 25 липня. На пляжі було багато людей на честь свята, грала музика.

У якийсь момент один з відпочивальників вирішив відзначити день ВМФ "з вогником" і вистрілив ракетницею в небо, думаючи, що заряд полетить у бік моря. Але план провалився... Вітром заряд занесло на пляж, де він і поранив жінку.

Пізніше з'ясувалося, що стрілком виявився місцевий 59-річний чоловік. А постраждала 28-річна уродженка Владивостока вирушила в лікарню з пораненням стегна.

Відео: у Росії жінку підстрелили з ракетниці (t.me/lentadna)

Зазначимо, що про відповідний інцидент поліція дізналася тільки після звернення до медичного закладу з приводу травми жінки.

За даним фактом співробітники поліції проводять перевірку, винних обіцяють покарати.

Раніше ми писали, що окупанти жорстко осоромилися на торжестві в Криму. Потужне знаряддя дало збій під час урочистостей, присвячених звільненню від нацистських загарбників.

Також повідомлялося, що російські пропагандисти видали винищувач ЗСУ за свій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація скандал
LITE
Архангела Гавриїла 26 липня: що строго заборонено, важливі прикмети і іменинники
Архангела Гавриїла 26 липня: що строго заборонено, важливі прикмети і іменинники