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У Росії зганьбилися з підготовкою до 9 травня: що сталося

STYLERЖиття    30.04.2019 - 18:27
У Росії зганьбилися з підготовкою до 9 травня: що сталося
У Росії виставили плакат з німецькими солдатами (фото: Tom Szczerbowski/Getty Images)

У Росії образили пам'ять радянських солдатів

У Росії почали готуватися до Дня Перемоги над нацистською Німеччиною. При цьому саратовський гуртожиток № 2 СГАУ імені Вавілова розмістив біля входу в будівлю тематичний плакат, на якому зображені німецькі солдати. Про це повідомляють росЗМІ.

На одному з фото плакату показана фотографія, зроблена у 1942 році під Харковом. На ній німецькі солдати оглядають підбитий радянський танк Т-34 під ім'ям "Чапаєв". Під люком механіка-водія видно напис "Beschlagnahmt" (конфісковано).

У Росії зганьбилися з підготовкою до 9 травня: що сталося

В Росії виставили плакат з німецькими солдатами (фото: twitter.com/stalingradfront)

Ще один кадр відтворює Сталінградську битву. На цій фотографії офіцер збройних сил нацистської Німеччини, віддає команди молодшому складу.

У Росії зганьбилися з підготовкою до 9 травня: що сталося

В Росії виставили плакат з німецькими солдатами (фото: соцмережі)

Коли керівництву повідомили про помилку почалися виправдання, що це робили не вони, а одна з компаній, яка виконує такі замовлення. Цей плакат зняли і повісили просте привітання з Днем Перемоги.

У Росії зганьбилися з підготовкою до 9 травня: що сталося

В Росії виставили плакат з німецькими солдатами (фото: соцмережі)

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію.

  • Результати введення ЄДЕ в дії;
  • Цінностей не залишилося, як і совісті. Гроші не пахнуть у них;
  • Панове оформлювачі не можуть відрізнити німецьких солдатів від радянських? Феєричне невігластво;
  • Якщо звільняти нікого, а робили власники - закрийте свою контору. Це фіаско;
  • Ляп або не ляп, але це образа фронтовиків, їх нащадків, пам'яті про ту війну.
  • Такі випадки часто-густо бувають, і щоб їх не було треба, щоб оформлення здійснювали активісти, яким це цікаво, а не якісь рекламщики. Але на це керівництво міст ніколи не піде, бо вони за відкати дають ці замовлення;
  • Позорище!

Нагадаємо, що в Росії пенсіонера з села Пруддор оштрафували на п'ять тисяч рублів за те, що він сам відремонтував розмиту дорогу.

Раніше повідомлялося про те, що на російському телебаченні зганьбилися з фотографією дружини Володимира Зеленського Олени.

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