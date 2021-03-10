Російська письменниця нагло вкрала тексти української блогерки: цинізм зашкалює

Російська письменниця Інна Метельська Шереметьєва довгий час видавала свої тексти за творіння українського проекту "Пані Стефа" (їх автором є Маріанна Душар). Також вона писала статті, в яких принижувала і ображала українців.

Про це стало відомо з посту "Пані Стефи" (Маріани Душар) на Facebook.

Воровані тексти з'являлися на ресурсі Яндекс-Дзен, який заборонений в Україні.

"Вчора з’ясувалось, що дехто “Інна Мєтєльская-Шеремєтьєва”, авторка російського видавництва Издательская группа Эксмо і дописувачка ресурсу Яндекс Дзен, не просто видає мої тексти та фото за свої, карикатурно переписуючи “украинский советский говор”, але й по-панібратськи згадує мене як свою ледь не подругу. Безпрограшний варіант, адже Яндекс Дзен в нас забанений, отже ніхто з нас не побачить плагіат і брехню. Ну, це вона так думала. Бо якраз вчора одна добра людина мені показала цю помийну яму та звернула увагу на порушення моїх авторських прав.", - написала Маріанна Душар.

Російська письменниця називає українську мову "радянською українською".

“Обожнюю українську мову. Не стару - Шевченківську, не нову, галицько-політизовану (Боже збав!), а нашу, українську радянську, яка навіть у літературному вигляді була яскравою, образною і дуже веселою (і я навіть не маю на увазі суржик)", - пише Метельська-Шереметьєва.

Далі також слідують спотворені факти про нібито Львів та Україну. Росіянка пише, що українці не забувають своїх "братів з Росії".

"А ще, як переконує злодійка, у Львові, попри все, люблять російських агресорів і підтримують такий цінний культурний зв'язок з ватою. Мовляв, їй листування надіслала львів'янка "Оксана Кучеряк", - пише "Пані Стефа".

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До речі, в обіг злодійки пішли не тільки авторські тексти проекту "Пані Стефа", але і переписи, видані у видавництві "Старого Лева", фотографії Укрінформу.

"Бігле ознайомлення з творчістю Метельскої виявило згадки про Юрія Винничука, українського туроператора "Відвідай", згадки про Юлію-Аврору Огородник.

Профіль російської письменниці-злодійки в Facebook.

В коментарях українці написали, що вже поскаржилися на профіль російської письменниці й заявили про порушення авторських прав.