"ЗОЖник" Ярославський показав дивне відео: "знімай бравих хлопців"

У дивному ролику бізнесмен в одних плавках на території одного з комплексів відпочинку під Харковом на свіжому повітрі спускається до води, подекуди скуту льодами, перед водними процедурами тричі хреститься, і стільки ж разів - пірнає з головою.

Після цього Ярославський піднімається, і передає привіти Харкову і "своєму" футбольному клубу "Металіст".

Олександр Ярославський влаштував зимові купання в озері (фото: скріншот)

62-річний підприємець при цьому демонструє непогану фізичну форму, і прославляє ЗСЖ.

Олександр Ярославський показав свою прихильність ЗСЖ (фото: скріншот)

"1 лютого 2022 року! "Металіст" - вперед, за перемогою! ...знімай бравих хлопців! "Мортава"... це Ярославський Саша!.. "Металіст" - forever! Харків'яни - це ми! "Металіст"! Всім привіт, спасибі! "- бадьоро вигукує підприємець.

Відео: Олександр Ярославський показав, як загартовується у водоймі під час зими

Реакція мережі

Одним користувачам це відео сподобалося. Вони вважають, що Ярославський подає відмінний приклад молодому поколінню, спонукаючи їх загартовуватися і займатися спортом.

Але більшій кількості українців відео здалося максимально дивним. А ще більш дивним виглядає поведінка бізнесмена…