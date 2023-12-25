Российский след. The Day Before закрывают и удаляют из сети: вернут ли деньги геймерам

Разработанную российской компанией Fntastic видеоигру The Day Before удаляют из сети уже в ближайшее время. Сама же компания на фоне неудачного релиза объявила о своем закрытии.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница The Day Before в соцсети Х, The Day Before, Fntastic, Steam, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой игре, а также вернут ли геймерам деньги за неудачную покупку.

Что известно об игре

The Day Before - многопользовательская видеоигра в жанре survival horror.

Действие игры разворачивается в будущем - игроки должны были управлять персонажем, который должен был путешествовать и выживать в вымышленном постапокалиптическом городе Нью-Фортун-Сити, захваченном зомби.

Игра была разработана русской компанией Fntastic и издана русско-новозеландской компанией Mytona.

О создании и запуске продукта геймерам сообщили еще в 2021 году. На Steam она вышла в раннем доступе 7 декабря 2023 года и была почти сразу разгромлена критиками.

Страница игры на Steam (скриншот: store.steampowered.com)

Наиболее распространенными замечаниями к игре стали, в частности:

плохой дизайн уровней

отсутствие хорошо проработанных неигровых персонажей

отсутствие ближнего боя

многочисленные технические проблемы и ошибки

22 декабря 2023 года в The Day Before официально сообщили о закрытии и удалении игры из сети.

Как объяснили закрытие компании

Через два дня после релиза The Day Before количество игроков в нее уменьшилось на 75 процентов, а через четыре дня - на 90 процентов.

12 декабря в компании Fntastic объявили о закрытии студии, поскольку игра The Day Before "претерпела финансовый крах" и они не могут позволить себе продолжать работу.

"Fntastic получил 0 долларов и не получит ничего от продаж The Day Before", - отметили в компании.

Официальное сообщение компании (скриншот: fntastic.com)

Вернут ли пользователям деньги

Согласно сообщению The Day Before в соцсети Х, игру закрывают, а серверы выключат 22 января 2024 года.

При этом отмечается, что компания Mytona (как инвестор проекта) сотрудничает со Steam, чтобы позволить пользователям, которые приобрели игру, пока она была доступна, вернуть потраченные на нее деньги - независимо от времени игры.

Геймеры надеются на возмещение (скриншот: twitter.com/The Day Before)