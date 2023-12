Российский след. The Day Before закрывают и удаляют из сети: вернут ли деньги геймерам

Разработанную российской компанией Fntastic видеоигру The Day Before удаляют из сети уже в ближайшее время. Сама же компания на фоне неудачного релиза объявила о своем закрытии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой игре, а также вернут ли геймерам деньги за неудачную покупку.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница The Day Before в соцсети Х, The Day Before, Fntastic, Steam, Wikipedia.