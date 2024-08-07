Российская певица похвасталась тату с изображением Бандеры (фото)

Новое тату артистки

Портрет известного украинского политического деятеля появился на фоне черно-красного флага, который использовала Организация украинских националистов.

Однако тату с Бандерой - не единственное, которое исполнительница посвятила поддержке Украины. Также у Наргиз есть рисунок с изображением украинского трезубца - его она тоже показывала в своих соцсетях в одной из stories.

Певица показала тату с Бандерой (Фото: instagram.com/nargizzakirova_official)

Что известно о Наргиз и ее позиции относительно войны в Украине

Российская исполнительница, являющаяся уроженкой Ташкента, имеет гражданство Америки.

Певица оказалась в базе "Миротворца" за незаконное пересечение границы нашей страны. Также она ездила в оккупированный Крым.

Наргиз обвиняли в поддержке политики Владимира Путина в Украине и Крыму. Нна фоне этих событий она отменила свои концерты в Одессе, которые были запланированы на весну 2017, потому что испугалась возможного ареста.

Артистка изменила свои взгляды относительно недавно (Фото: instagram.com/nargizzakirova_official)

В интервью, которое знаменитость дала Ксении Собчак в конце 2019 года, она призналась, что не чувствует себя в безопасности во время пребывания в России.

Закирова также заявляла о том, что трое ее детей "полные американцы", окончили в США школы и колледжи. Артистка рассказывала и то, что старшая дочь уверена, что "в России по улицам ходят медведи" и что "Раша - это "мафия".

В феврале 2022 года Наргиз продемонстрировала противоположную этой позицию: она осудила полномасштабное российское вторжение в Украину, а также резко раскритиковала преступную кремлевскую политику.

За антивоенную позицию певице запретили въезд в страну-оккупант на следующие 50 лет.

У Наргиз даже есть фото с Андреем Кузьменко (Кузьмой), жизнь которого оборвалась в 2015 году (Фото: instagram.com/nargizzakirova_official)

Напомним, Степан Бандера - украинский политический деятель, революционер и один из идеологов украинского националистического движения XX века, глава Провода ОУН-Б.

Личность Бандеры вызывает у россиян большое раздражение, поскольку они до сих пор считают его одним из своих самых больших врагов. Поэтому, можно предположить, что новые татуированные рисунки певицы стали причиной настоящей истерики среди граждан РФ.