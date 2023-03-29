В России продают "плодородный украинский чернозем" в мешках (фото)

На сайте торгового центра "Южный", который находится в Москве, появилось объявление о продаже украинского чернозема.

"Плодородный украинский чернозем теперь в магазинах России. Земля высокоплодородная (чернозем украинский) в мешках по 50 литров", - говорится в объявлении.

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Покупателям гарантируют хороший урожай, здоровые и быстрорастущие растения.

"Чернозем - это уникальный природный ресурс, который славится своей плодородностью и используется для выращивания различных культур. Мы предлагаем высококачественный украинский чернозем, подвергнутый тщательной проверке на содержание вредных средств. После проведения всех исследований можем с уверенностью сказать, что благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми и быстрорастущими", - говорится в описании товара.

Стоит отметить, что во время Второй Мировой войны, нацисты вывозили железнодорожными составами из Украины плодородный чернозем. О составах с черноземом рассказывали очевидцы в мемуарах о войне.