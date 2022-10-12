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Живущая в Германии россиянка призвала Путина бомбить украинцев в Дрездене (видео)

Россиянка в Германии призвала Путина бомбить митинг с украинцами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Дрездене россиянке, живущей в Германии, не понравились митинги украинцев, которые протестовали против террористической политики Кремля и ракетных обстрелов Украины. Женщина призвала российского диктатора бомбить Дрезден.

О неадекватной уроженке РФ рассказали в соцсетях.

Детали скандала в Дрездене

Люди вышли на площадь в Дрездене 10 октября, чтобы привлечь внимание общественности к массированному российскому ракетному удару по Украине.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз еб*нуть хорошенько", – сказала россиянка на видео.

Что известно о россиянке

Личность женщины быстро установили.

Как оказалось, видео записывала некто Алена Дирксен родом из Таганрога.

Она владеет русским рестораном "Родина" (Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Саксония, Германия) в Митвайде, недалеко от Дрездена.

После ее высказываний люди массово ставят ему низкий рейтинг. А полиция уже проверяет ее неадекватные высказывания.

Как мы ранее писали, украинка с конкурса красоты рассказала, почему ее хотели поселить с россиянкой.

Также мы писали, что в Польше наказали неадеквата, который сорвал и сжег украинский флаг.

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