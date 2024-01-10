У россиян много техники и живой силы, надо побеждать технологиями, - аэроразведчик "Швайгер"

По словам военного, сейчас в Украине производят немало разных видов дронов, которыми удается уничтожать вражескую технику и другой ресурс. Однако важными и востребованными остаются FPV-дроны, позволяющие отслеживать цель в режиме реального времени.

"Сейчас война очень динамичная. Если у тебя есть разведданные по цели, которая стоит 10-15-20 км от "нуля", ты запустил "самолет", он полетел, отбомбил, прилетел, а цель... не уничтожена, потому что она выехала за 5 минут до того, как "самолет" долетел", - рассказал о ситуации военный.

По словам бойца, несмотря на то, что в Украине наладили выпуск БпЛА, а FPV только собирают, дронов все еще недостаточно, чтобы удовлетворить потребности подразделений.

К примеру, украинские военные в день могут применять от 5 до 20 единиц беспилотников. Есть случаи, что и до 40.

"Рекорд вылета дронов у меня – 20-22 FPV в день. Не все успешно. Есть проблема открытой связи, аналоговой, на одной частоте (с вражескими дронами). Поэтому часто дроны теряют. Этот момент можно решить, перейти на цифру", - рассказал Жуковин, добавив, что помогают решать эту проблему инженеры, если таковые есть в подразделении.

В выпуске боец также рассказал о том: