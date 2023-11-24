Россия запустила новый циничный фейк, чтобы психологически давить на украинцев: что нужно знать

Украинцам стали поступать сообщения с "рецептами" блюд из лебеды, крапивы и мяса бобра якобы от Минагрополитики. В текстах много ошибок и это наталкивают на мысль, что россияне просто сделали машинный перевод на украинский язык. Самое циничное, что такие сообщения начали поступать накануне годовщины Голодомора.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ИМИ в Facebook.
"Наши знакомые получили такие сообщения от неизвестного пользователя в мессенджере "Сигнал". На красиво сверстанной пдф-ке расписано обращение якобы от министерства о том, что украинские земли загрязнены минами, зернохранилища уничтожены, есть нечего, поэтому держите рецепт котлет из "лебеди" вероятно, лебеды), супа из бобра, крапивы, еще одного из колорадских жуков, вяленого мяса собаки, ризотто с голубем и так далее. На фото лишь некоторые рецепты", - говорится в сообщении.
Они добавляют, что кривые формулировки некоторых слов и машинный перевод намекают на русский оригинал этих текстов.
"Самое циничное, что этот фейк рассылают именно перед днем памяти жертв Голодомора. Упоминание блюд из лебеды вызывает чуть ли не у каждого украинца ассоциации именно с теми трагическими временами. Россияне и их методы с тех пор не изменились вообще", - отмечают в ИМИ.
Украинцам нужно быть очень внимательным к информации в медиапространстве или даже сообщений, которые поступают в мессенджер. Россияне постоянно придумывают новые фейки, чтобы создавать психологическое давление на граждан.
Распознать фейк можно по следующим признакам:
обращайте внимание на заголовки. В фейковых новостях они громкие, слишком эмоциональные и часто не соответствуют новости
смотрите на адрес URL. Для распространения фейков используют "копии" известных ресурсов, которые от оригиналов могут отличаться несколькими буквами в веб-адресе
проверьте первоисточник. Часто информатором в фейковой новости выступает аноним
присматривайтесь к фото и видео контента. Фейковые новости часто иллюстрируют снимками с иностранных стоков, не связанными с конкретным событием. Можно сделать поиск через Google, когда впервые такая фотография появилась в сети
анализируйте содержание информации. Если материал базируется на конспирологических теориях, эмоциональных накручиваниях, то здесь либо манипуляция, либо откровенная ложь
обращайте внимание, есть ли баланс позиций. Если подается только одна точка зрения - это признак фейка
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