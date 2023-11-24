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Россия запустила новый циничный фейк, чтобы психологически давить на украинцев: что нужно знать

Россияне запустили новый фейк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинцам стали поступать сообщения с "рецептами" блюд из лебеды, крапивы и мяса бобра якобы от Минагрополитики. В текстах много ошибок и это наталкивают на мысль, что россияне просто сделали машинный перевод на украинский язык. Самое циничное, что такие сообщения начали поступать накануне годовщины Голодомора.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ИМИ в Facebook.

Что нужно знать об этом фейке

"Наши знакомые получили такие сообщения от неизвестного пользователя в мессенджере "Сигнал". На красиво сверстанной пдф-ке расписано обращение якобы от министерства о том, что украинские земли загрязнены минами, зернохранилища уничтожены, есть нечего, поэтому держите рецепт котлет из "лебеди" вероятно, лебеды), супа из бобра, крапивы, еще одного из колорадских жуков, вяленого мяса собаки, ризотто с голубем и так далее. На фото лишь некоторые рецепты", - говорится в сообщении.

Они добавляют, что кривые формулировки некоторых слов и машинный перевод намекают на русский оригинал этих текстов.

"Самое циничное, что этот фейк рассылают именно перед днем памяти жертв Голодомора. Упоминание блюд из лебеды вызывает чуть ли не у каждого украинца ассоциации именно с теми трагическими временами. Россияне и их методы с тех пор не изменились вообще", - отмечают в ИМИ.

Фейковые сообщения с рецептами блюд из лебеды, колорадских жуков и т. д. (фото: facebook.com/imi.org.ua)

Как распознать фейк

Украинцам нужно быть очень внимательным к информации в медиапространстве или даже сообщений, которые поступают в мессенджер. Россияне постоянно придумывают новые фейки, чтобы создавать психологическое давление на граждан.

Распознать фейк можно по следующим признакам:

  • обращайте внимание на заголовки. В фейковых новостях они громкие, слишком эмоциональные и часто не соответствуют новости

  • смотрите на адрес URL. Для распространения фейков используют "копии" известных ресурсов, которые от оригиналов могут отличаться несколькими буквами в веб-адресе

  • проверьте первоисточник. Часто информатором в фейковой новости выступает аноним

  • присматривайтесь к фото и видео контента. Фейковые новости часто иллюстрируют снимками с иностранных стоков, не связанными с конкретным событием. Можно сделать поиск через Google, когда впервые такая фотография появилась в сети

  • анализируйте содержание информации. Если материал базируется на конспирологических теориях, эмоциональных накручиваниях, то здесь либо манипуляция, либо откровенная ложь

  • обращайте внимание, есть ли баланс позиций. Если подается только одна точка зрения - это признак фейка

Ранее мы писали о том, что россияне запустили фейк об Елене Зеленской.

Читайте также о том, что в сети пугают украинцев "массированным обстрелом".

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