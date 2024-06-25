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"Россия хочет затащить нас в прошлое": правозащитница Александра Матвийчук для музея "Голоса мирных"

"Россия хочет затащить нас в прошлое": правозащитница Александра Матвийчук для музея "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Александра Матвийчук, украинская правозащитница и глава "Центра гражданских свобод", подчеркивает, что российско-украинская война наиболее задокументирована в истории человечества, что дает возможность изменить глобальный подход к правосудию за военные преступления, - в отличие от прошлого столетия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"У нас есть технологии, позволяющие воспроизводить, что произошло, собирать доказательства, идентифицировать виновных. Когда в поездках я говорю с президентами и членами правительств, у них на уровне подсознания зашито, что невозможно дать справедливость или шанс на нее каждому пострадавшему человеку". .Я хочу, чтобы мы бросили вызов этому утверждению. Мы, как человечество, можем это сделать, если изменим глобальное отношение и поставим цель, что жизнь каждого человека имеет значение и поэтому мы должны работать каждому шанс на справедливость. может стать первым подобным прецедентом", - подчеркнула правозащитница.

Имея большой опыт международной работы, Александра считает, что об усталости мира от этой войны речь не идет. Скорее, это боязнь совершать решительные действия, в конце которого стоит непонимание будущего и страх перед ним. Если Украина должна выиграть, то россия должна проиграть. Готов к этому мир?

"Что делать со 140-миллионной страной, имеющей ядерное оружие, в результате проигрыша? Ответа нет. Долговременной стратегии нет. Есть страх, есть нежелание мыслить такими терминами, выходить из зоны комфорта. Единственное, что мы можем сейчас противопоставить, - это все одно произойдет. Россия хочет затянуть нас в прошлое, независимо от желания Путина. Мы просто не знаем, когда это произойдет.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине - это уже более 110 тысяч историй. Выставка "Голоса", которую посетили более 5 тысяч человек, длилась три месяца в Музее истории города Киева, основываясь на живых рассказах, собранных музеем "Голоса мирных", и стремясь раскрыть глубину и силу историй украинцев о войне.

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