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"Россия на стороне света": глава РПЦ Кирилл отличился циничным заявлением о войне в Украине

Фото: Глава РПЦ Кирилл (kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл вновь отличился циничным заявлением о войне в Украине. Также он озвучил свою версию военных событий. Московский поп заявил, что Россия в "нынешней брани" находится "на стороне света" и "противостоит злу".

О его выступлении 9 апреля сообщает ряд российских СМИ.

Кирилл назвал причины войны в Украине

По его словам, именно Россию хотели захватить и обмануть.

"Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, обмануть нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, сохраняет христианские ценности, "которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало понятно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию", - заявил он.

Цинизм патриарха Кирилла поражает, ведь он говорит, что РФ "не стремится захватить другие страны".

"Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей. А разве не за это сражался святой благоверный князь Александр Невский? Разве не за это сражались наши великие предшественники на Куликовом поле?" - сказал глава РПЦ.

Вся война в Украине, по словам Кирилла" "это милость Божья".

"Россия нашла в себе силы противостоять злу, а значит, наши святые предшественники не оставляют землю Русскую своими молитвами. А иначе объяснить невозможно, как современное поколение политиков, рожденных в советское и даже постсоветское время, выступило на защиту исконной Руси православной - конечно, по милости Божией", - резюмировал он.

Патриарх Кирилл всецело поддерживает политику Путина (фото: dw.com)

Позиция Кирилла по поводу войны

Напомним, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину московский патриарх поощряет войну, а также благословляет на нее российских военных.

В сентябре 2022 года он заявил, что оккупанты смоют с себя грехи, если "принесут себя в жертву" на войне.

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Как мы ранее сообщали, митрополит Павел пригрозил Зеленскому и его семье.

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