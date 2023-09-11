Рош ха-Шана или еврейский Новый год 2023: все, что вы не знали об этом празднике

Что за праздник Рош ха-Шана

Рош ха-Шана и Йом-Киппур относятся к наиболее важным еврейским праздникам. В Рош-ха-Шана традиционно трубят во время службы в синагоге в шофар - это символизирует вызов в Божественный суд и призывает к покаянию.

В 2023 году Рош ха-Шана будут праздновать с 15 по 17 сентября, и иудеи отметят начало 5784 года от Сотворения мира. От Рош ха-Шана ведут отсчет юбилейных и субботних годов.

Согласно вере иудеев, считается, что в Рош ха-Шана Бог делает запись в "Книгу судеб", решая кому жить дальше, а кому умирать, чье состояние приумножится в будущем году, а кто будет бедствовать.

Поэтому в еврейский Новый год принято переосмысливать свои поступки, слова и мысли. Иудеи верят, что усердная молитва в праздничные дни может повлиять на решение Господа о том, какую запись в "Книге судеб" он сделает.

С Рош ха-Шана начинаются 10 дней усердных молитв и покаяния - "Дни трепета". Продлятся они до праздника Йом-Киппур, который в 2023 году будут отмечать 24-25 сентября.

Традиции Рош ха-Шана

Празднование Рош ха-Шана сопровождается особенной семейной трапезой, во время которой нужно употреблять определенный список продуктов, которые символизируют что-то хорошее.

Символика основана на игре названий этих продуктов на иврите и связана с тем, чего человек хочет в новом году.

Чаще всего на стол ставят:

Лук-порей - чтобы враги были отсечены

Свекла - чтобы не стало против нас противников

Финики - чтоб враги исчезли с лица земли

Морковь - чтоб не было приговора против нас и чтоб заслуги были зачитаны

Гранат - чтобы множились заслуги, как зерна граната

Обязательно на столе должна быть праздничная хала - специальный хлеб, который по форме напоминает завершение еще одного круга (года) и начало нового круга жизни. Едят яблоки с медом, чтобы год был сладким как мед. И гранаты, чтобы добре дела приумножались.

Одно из традиционных блюд - гефилте фиш, это фаршированная рыба, которая ставится на стол вместе с головой, так как рыбья голова символизирует Голову Года.

Морковь нарезают кружочками, которые символизируют золотые монеты.

А вот кислое, горькое и острое в Рош ха-Шана запрещено. Не принято в праздник есть и орехи, так как их название ассоциируется со словом "грех".

С праздником связана еще одна традиция, символизирующая очищение от грехов, которая называется ташлих. В первый день Рош Ха-Шана после полудня верующие выходят к водоему и вытряхивают в воду содержимое карманов одежды, таким образом "освобождаясь" от грехов. Некоторые совершают ритуальные омовения, погружаясь в воду с головой.

Важное правило - водоем должен быть населен рыбами, ведь они являются символом плодовитости. Также рыбы защищены водой от дурного глаза, а их всегда открытые глаза сравнивают с божьим взором, который неустанно следит за всеми живущими на Земле.

В праздник люди поздравляют друг друга словами: "Шана това!"(хорошего года) или "Шана това у-метука!" (сладкого года)

Рош ха-Шана в Украине

Ежегодно десятки тысяч иудеев съезжаются в город Умань именно на праздник Рош ха-Шана, чтобы встретить новый год у могилы учителя Рабби Нахмана. Считается, что новогодняя молитва у могилы этого праведника имеет особую силу и его душа станет заступницей перед Богом за молящегося.

В Умани проводят массовые празднования и мероприятия, которые продолжаются несколько дней. В этом году в Умани будут введены определенные ограничения.