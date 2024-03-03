"Годы морального насилия". Алина Шаманская раскрыла неожиданную правду о браке с экс-мужем

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Так, в своих соцсетях Ханумак опубликовал отрывок из своего нового проекта под названием "Идеально разведенные".

Интересно, что у его бывшей жены уже давно существует подкаст под названием "Разведенная".

Более того, Руслан создал абсолютно идентичный дизайн неоновой вывески и даже студии, где записал с первым гостем.

И этим гостем стал экс-супруг певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин. В видео Ханумак выражает восхищение бизнесменом.

"Обет невесты", - подписал ролик актер.

Алина Шаманская прокомментировала насмешки экса

В комментариях под видео звезда обратилась к Ханумаку, написав: "Ты - дно".

Также в своих stories Алина, у которой сегодня день рождения, заявила, что есть человек, которому никак не дает покоя ее успех и счастье.

Алина Шаманская о Руслане Ханумаке (фото: instagram.com/shamankaa)

Это надоело Шаманской и она решила прекратить молчать и наконец рассказать всю правду о бывшем.

"А я, как вежливая девочка, терплю и терплю. Потому что сын и так далее. Но может н**ер это терпение? Может, настало время расплаты за годы унижений и морального насилия?" - написала знаменитость.

Шаманская пообещала раскрыть причину развода с Ханумаком (фото: instagram.com/shamankaa)

Также блогерша обратилась к своим подписницам и посоветовала им не спешить рожать ребенка от мужчины, которого они знают несколько месяцев.

Алина Шаманская обратилась к подписницам (фото: instagram.com/shamankaa)

Напомним, Алина Шаманская и Руслан Ханумак познакомились на съемках проекта.

Они поженились в августе 2017 года, а в сентябре стали родителями сына Артура.

В начале этого года ведущая объявила о разводе. Она рассказала, что последней каплей стало фото, на котором юморист "треется гениталиями" с другой блогершей Анной Алхим.