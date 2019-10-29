Рок-зірки майбутнього: за що варто любити гурт ТИМПАЧЕ

18 жовтня українська рок-група ТИМПАЧЕ представила довгоочікуваний дебютний альбом "23". Цей колектив називають однією з найбільш перспективних і інтригуючих живих команд нової хвилі. У хід йдуть порівняння з молодими Океан Ельзи і ранніми Arctic Monkeys. Ми вирішили розібратися, чому за ними треба стежити вже сьогодні.

ТИМПАЧЕ - 23

Українська музика давно потребувала ін'єкції свіжої крові на рок-сцені. Для любителів "поважче" у нас є MOTANKA, Jinjer і Stoned Jesus, які успішно гастролюють по світу. І це, безумовно, привід для гордості. Але для середньостатистичного жителя України музика цих груп - все-таки занадто складна для сприйняття черз незвичний матеріал. З іншого боку, такі проекти як Антитіла, The Hardkiss і Без Обмежень роблять якісний, але занадто вилизаний і універсальний продукт, який ближче до поп-музики. Локальний слухач скучив за гітарним саундом з підлітковим запалом і оголеним нервом. Є кумири молоді - група Пошлая Молли, які цей запит по ідеї повинні задовольняти. Але їх груба подача, мат і брутальність текстів багатьох можуть відштовхувати. ТИМПАЧЕ, в свою чергу, незважаючи на вік, не звалюються на відверту вульгарність і примудряються писати пісні, які однаково подобаються хлопчикам і дівчаткам, дорослим і дітям. А замість тотального нігілізму вони розповідають щирі історії про юнацтво і дорослішання, наповнені яскравими спогадами з бурхливої молодості і першого досвіду - закоханості, подорожей, знайомства зі сценою і новою музикою.

ТИМПАЧЕ (фото: прес-служба групи)

ТИМПАЧЕ - рок-колектив у його класичному розумінні. Це чотири друга, схиблені на музиці та об'єднані спільною метою. Вони не вилазять із студії і разом пишуть пісні. На відміну від багатьох інших сучасних проектів, де діють схеми на кшталт "сонграйтер плюс саунд-продюсер" або "фронтмен плюс сесійні музиканти". Для рок-музики немає нічого важливіше творчої синергії і регулярних репетицій. Як зізнаються хлопці в одному з інтерв'ю, вони проводять багато часу в улюбленій "норі" на Подолі, де придумують і втілюють в життя свої ідеї. Один з треків на альбомі якраз і присвячений Подолу. Музиканти кажуть, що подивившись їх кліп на цю пісню, можна зрозуміти, за що вони так люблять саме цей район столиці.

ТИМПАЧЕ - Подол

ТИМПАЧЕ серйозно готуються до успішної кар'єри і як ніхто хочуть потрапити на велику сцену. Заради музики вони вчотирьох зважилися на сміливу авантюру, коли дружно кинули свої роботи і на 10 місяців замкнулися в культовій студії "ЗвукоЦех". В запису альбому хлопцям допомагав досвідчений саунд-продюсер Денис Ямбор, відомий по роботі з Мачете, Друга Ріка, Dakh Daughters і багатьма іншими артистами. Його скрупульозна робота над звуком явно не виявилася зайвою. Ось лише кілька фактів, які говорять про перфекціонізм ТИМПАЧЕ: для запису платівки вони використовували п'ять гітар, 20 гітарних примочок і 16 мікрофонів для запису барабанів, а також зіграли сотні дублів. В результаті альбом "23" звучить монолітно, потужно і по-дорослому.

ТИМПАЧЕ (фото: прес-служба групи)

В сучасних реаліях не прийнято занадто довго рефлексувати і готувати матеріал. В пошані швидкість реакції та частота нагадувань про себе. Але дебютна робота ТИМПАЧЕ - це особливий випадок, який суперечить подібним тенденціям. Подумати тільки, сьогодні Вові, Оресту, Максиму і Артему по 23 роки, а готувати альбом вони почали ще в 13 років. Виходить, що в один диск хлопці вмістили події і переживання за 10 років життя. Але це того варте. Як мінімум, тому, що голосовим зв'язкам вокаліста Вови Колотуши потрібно було зміцніти для того, щоб звучати настільки переконливо і сексуально.

"23 - це велика і багатогранна платівка. В ній цілий спектр почуттів. Музичний оазис, де є місце для кожного. 14 композицій - 14 історій про радість, смуток, щастя, захват і любов. Кожна пісня наповнена тією енергією, що постійно пульсує в нас. Вона жива і вона справжня", - коментує гітарист групи Орест Григорець.

ТИМПАЧЕ - Птахи

Враховуючи вік музикантів, можна припустити, що їхні дитячі роки пройшли під акомпанемент таких груп як Arctic Monkeys, Oasis, The Strokes, Foo Fighters та Green Day. Втім, всі ці впливи виразно чути і на альбомі. Залишається гадати, чи зроблено це навмисно, але так чи інакше, у ТИМПАЧЕ вийшов свого роду калейдоскоп з різних стилів і ностальгічна прогулянка по рок-спадщині XXI століття. Тут знайшлося місце денс-року, гранжу, енергійному панку і навіть хард-року. Втім, розбирати жанрові особливості - доля критиків. Головне, що в результаті ми отримуємо цілий ряд міцних хітових пісень ("Птахи", "Венера", "Рожеві окуляри", "Подол", "Ніч"), під які можна стирати підошву "конверсів" в танцювальному угарі, зривати голос, зізнаватися в коханні і з головою спрямовуватися назустріч нічним пригодам. Словом, віддаватися всім тим задоволень, про які багато хто з нас забув.

ТИМПАЧЕ (фото: прес-служба групи)

Ще до виходу першого релізу ТИМПАЧЕ встигли дати кілька концертів: у київських клубах Mezzanine і "Зелений театр", одеському "Шафі" і харківському Fat Goose Pub, а також на фестивалях Gogol Fest, Play Music Stop Violence і Kiev Vegan Boom. І ті, кому пощастило почути їх наживо, в один голос твердять, що такого драйву, божевілля і нестримної енергії вони не бачили давно. Самі хлопці вважають, що це взагалі найважливіше. Що головне завдання артиста - дарувати свою палку, як вогонь, енергію і не дати слухачеві піти з поганим настроєм.

Що ж, залишається чекати дати найближчих концертів в підтримку альбому, які стануть відомі вже скоро. Знаючи креативність учасників групи, від них можна очікувати неочевидних локацій. Так, навесні 2018 року вони організували незвичайний концертний тур, який відбувся в різних знакових місцях Києва - на Пішохідному мосту, в Парку Тараса Шевченка, сквері Золоті ворота та інших.

ТИМПАЧЕ (фото: прес-служба групи)