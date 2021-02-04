Родич Навального очолив село під Києвом: місцеві пишаються (відео)

У головного російського опозиціонера Олексія Навального чимало родичів в Україні, адже його батько Анатолій - родом з села Залісся недалеко від Чорнобильської станції (знаходиться в 30-кілометровій зоні відчуження). Туди майбутній політик в дитинстві щоліта приїжджав до катастрофи на ЧАЕС, а потім частина рідні переїхала в інші райони України.

Як виявилося, в селі Нове Залісся, побудованому в 1986 році спеціально для переселенців з Чорнобильської зони, живуть 11 людей з прізвищем Навальний. А сільський голова - родич російського опозиціонера. Про це йдеться в сюжеті BBC Україна.

"Мій дід і його дід були двоюрідними братами... у п'ятому чи якомусь поколінні, вже не скажу... Тут живе його брат по сусідству зі мною - Олександр", - зазначив староста села Павло Навальний.

Олександр Навальний - водій-далекобійник, а його дружина Наталя працює у місцевій школі.

За словами керівника села Бородянського району Київської області, жителі "вболівають" за знаменитого політика - російського опозиціонера.

Родич Олексія Навального сільський голова Нового Залісся Павло Навальний (фото: скріншот)

"Вони пишаються, бо знають про ситуацію в країні: війна, Росія - агресор... Підтримують його, оскільки він проти Путіна", - розповів голова села.

Місцеві жителі пам'ятають Олексія Навального, який приїжджав до Залісся до бабусі. Також російський політик на традиційні поминальні дні в травні повертався до села, щоб відвідати могили рідних.

В архіві, що вивезли із Залісся, є домовий реєстр, в якому є відомості про домогосподарство, що належало дідові Олексія Навального Івану Тарасовичу, в якому також проживали бабуся Тетяна Анатоліївна, дядько Василь Іванович і батько опозиціонера - Анатолій Іванович Навальний. Будинок побудований в 1939 році. Був хлів, город, худоба (корова та поросята).

Будинок у Київській області, в якому жив батько Олексія Навального з сім'єю (фото: скріншот)

Рідний дядько Навального Василь Іванович і його дружина Марія Анатоліївна - заслужена вчителька України (викладала українську мову і літературу), поховані на місцевому цвинтарі.

Відео: Родич Олексія Навального керує селом у Київської області

Раніше ми розповідали, що відомо про українське дитинство Навального.

Нагадаємо, 2 лютого суд у Москві в РФ засудив Олексія Навального до тюремного ув'язнення терміном на 2 роки та 8 місяців.