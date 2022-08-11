RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Рідний дім" для всіх, хто любить Україну: співачка Катерина Терещенко презентувала нову пісню та кліп

Співачка Катерина Терещенко презентувала нову пісню та кліп (фото: instagram.com / katrycho)
Автор: Ілона Свиридова

Авторка та виконавиця популярних пісень Катерина Терещенко презентувала свою нову роботу - пісню та відео під назвою "Рідний дім". Пісня присвячена усім, чий рідний дім - Україна.

Про задум та історію створення композиції Катерина Терещенко розповіла в ексклюзивному коментарі Styler.

"Ідея пісні народилася ще задовго до війни. Сім років я жила за кордоном та приїжджала до України лише навідати рідних та друзів. Однак щоразу повертатися до Таїланду було все важче і важче. Мене наче магнітом тягнуло до України", - пригадує співачка.

Зрештою, у 2019 році, відпочиваючи в Карпатах, співачка ухвалила однозначне рішення: повертатися.

"Дехто не розумів мене: як можна повернутися з раю. Але ті, хто живе за кордоном, знають. що здаля свою рідну землю оцінюєш зовсім інакше - і гори, і моря, і природу і людей. Були й такі, які писали в соцмережах: "О Боже, Катя, то ж туман і дощ на вулиці, холод, ну що ви там доброго знайшли?" А я іду і гуляю, помічаю як змінюються сезони, а це така краса, в очах, в повітрі, в душі…", - розповідає Катерина.

Пісню вона написала під час першого карантину. "Просто прийшла музика, аранжування і потім виникла мелодія та декілька слів… я не розуміла до чого це, що я хочу цим сказати - "моя твоя історія", "тут лунає мова солов’їв", - пригадує співачка.

У березні 2022 Катерина згадала про цю пісню. За її словами, вона її вилікувала від шоку і стресу, який принесла війна.

"Музика підштовхнула діяти, не сидіти, працювати, розвиватись, щодня потрохи, але тільки вперед. Я зателефонувала подрузі, талановитій поетесі Анні Калашніковій і ми разом довели текст до ідеалу. Пісня працювала для мене як двигун, але ж я нею не ділилась, та раптом зрозуміла, якщо вона мені надає сили, то має допомогти й іншим. Як тим, хто нині боронить нашу державу від ворога, так і тим, хто сумує далеко від дому, але обов'язково повернеться, щоби святкувати нашу перемогу та відбудовувати найкращу у світі країну", - долала вона.

Катерина також розповіла, що зйомки відбувалися у її рідному місті - Білій Церкві, у парку Олександрія.

"Місцеві жителі дуже допомагали, - ділиться враженнями співачка. - Телефонували друзям та знайомим, шукали потрібні локації для зйомок. Знайшли і пшеничні поля, і копиці сіна, яке просили не забирати з поля. Найцікавіше було, коли ми шукали дрова, а власники заготівельного складу були настільки добрими, що пустили на свою територію знімати, а потім ще й подарували ящик лохини, вирощеної у власному саду".

Відео на пісню знімав кліпмейкер Дмитро Мухін.

"Сподіваюся, наша робота знайде свого глядача і слухача, у якого Україна - в кожній клітинці тіла, в душі та в думках. А наша команда працюватиме й надалі для перемоги і вільного життя в оновленій державі", - підсумовує Катерина.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнамузыкантыКатерина Терещенко