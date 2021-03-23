Батькам на замітку: коли закінчуються весняні канікули і як діти будуть вчитися потім

Українські школярі традиційно йдуть на канікули кожен квартал, їх тривалість не перевищує 30 днів. Але через пандемію коронавірусу і потрапляння багатьох регіонів в "червону" зону карантину, багато школярів пішли на весняні канікули раніше терміну.
Коли закінчаться весняні канікули і як будуть вчитися діти далі - читайте нижче в нашому матеріалі.
Зазвичай весняні канікули в українських школярів починалися 22 березня і закінчувалися 28 березня, але пандемія в цьому році внесла свої корективи. Діти в деяких областях пішли на канікули раніше.
Наприклад, учні в деяких містах Київської, Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та інших областей почали відпочивати з 9 березня. Канікули у них триватимуть до 14 березня включно.
Відзначимо, що в залежності від епідемічної ситуації в школах, погодних умов, регіональних особливостей та інших факторів, школа може на свій розсуд змінювати дати початку та закінчення канікул, а також призначати додаткові канікули або карантин. Тому розклад канікул може відрізнятися в різних містах України.
До речі, більшість навчальних закладів влаштують канікули з 22 по 28 березня або з 29 березня по 3 квітня 2021 року.
У "червоних" зонах карантину діти після канікул перейдуть на дистанційне навчання.
Зазначимо, що дитячі садки в Україні продовжують працювати в штатному режимі.
Як ми писали раніше, школи Києва після канікул переведуть на дистанційку.