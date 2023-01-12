Семья отказывалась эвакуироваться: в Авдеевке трагически умерла 6-летняя девочка

В Авдеевке Донецкой области трагически умерла 6-летняя девочка Эля. Ее сердце не выдержало, ребенок жил в подвале под постоянными обстрелами. Семья девочки, ее бабушка и дедушка эвакуироваться отказывались.

Что произошло с девочкой

Всего в Авдеевке остается около 2,5 тысячи жителей, в том числе и дети.

Девочка Эля жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, отец умер. С вечера у ребенка начали неметь руки и ноги, но она никому об этом не сказала. В результате по предварительной информации, она скончалась от сердечного приступа.

Эля с волонтером (facebook.com/Влад Маховский)

Волонтер сообщил, что знал эту девочку. Он видел ее в подвале, где та сидела со своими дедушкой и бабушкой. Ребенок признавался, что ей было страшно. Однако семья Эли отказывалась от эвакуации, хотя им предлагали уехать и спасти ребенка.

"Через время еще посетил, убеждал эвакуироваться, не захотели. На ее шестилетие привез торт и подарок, но "опекуны" мягко отказали от встречи с девочкой, потом они в старую Авдеевку переехали, заезжал и туда, но от встречи с малышами отказали", - написал Маховский.