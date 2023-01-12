Родина відмовлялася евакуюватися: у Авдіївці трагічно померла 6-річна дівчинка

В Авдіївці Донецької області трагічно померла 6-річна дівчинка Еля. Її серце не витримало, дитина жила у підвалі під постійними обстрілами. Родина дівчинки, її бабуся та дідусь, евакуюватися відмовлялися.

Що сталось з дівчинкою

Загалом в Авдіївці залишається приблизно 2,5 тисячі мешканців, у тому числі й діти.

Дівчинка Еля мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, але вона нікому про це не сказала. В результаті за попередньою інформацією, вона померла він серцевого нападу.

Еля з волонтером (facebook.com/Влад Маховський)

Волонтер повідомив, що він знав цю дівчинку. Він бачив її у підвалі, де та сиділа зі своїми дідусем та бабусею. Дитина зізнавалася, що їй було страшно. Проте родина Елі відмовлялася від евакуації, хоча їм пропонували виїхати та врятувати дитину.

"Через час ще відвідав, переконував евакуюватись, не захотіли. На її шестиріччя привіз торт і подарунок, але "опікуни" м'яко відмовили від зустрічі з дівчинкою, потім вони до старої Авдіївки переїхали, заїжджав і туди, але від зустрічі з малечею відмовили", - написав Маховський.