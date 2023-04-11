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Семья из Мариуполя получила новое жилье в Днепре: партнером проекта стал Фонд Ахметова

Семья из Мариуполя получила новое жилье в Днепре (фото: пресс-служба Фонда Ахметова)
Автор: Илона Свиридова

Виктория вывезла из горящего Мариуполя свою мать Ольгу и сына Виктора. Смелая женщина ехала первой в колонне машин, ведя за собой других к спасению. Семья добралась до Днепра, где получила новое временное жилье в рамках пилотного проекта #ЯМариупольЖилье, партнером которого стал Фонд Рината Ахметова.

Историей семьи поделился посол музея "Голоса мирных", ведущий и актер Алексей Суханов.

"Страшнее всего было перед сном закрывать крышку подвала и понимать, что ты можешь оттуда утром не выбраться", - вспоминает Виктория, едва сдерживая слезы.

Когда они ехали мимо города, не могли его узнать: сплошные руины... Одно из худших воспоминаний – разрушенный авиабомбами драмтеатр. Сквозь ужас вокруг Виктория двинулась вперед.

"Нас спасла моя дочь. Почему она уехала первая? Жажда жизни была - спасти меня и внука", - делится Ольга.

Теперь семья начинает новую жизнь в Днепре. Ольга мечтает о победе и суде над путиным. Виктория - войти в свой дом, который придавал ей силы. А пока таким местом станет временный дом в Днепре.

Здесь все новое, удобное и современное. В пилотном проекте Фонд Ахметова взял на себя оснащение зон совместного пользования: от игрушек в детской комнате до мебели и техники в холле, коврикинге и кухне. Ключи от таких квартир в Днепре уже в этом месяце получают 127 переселенцев из Мариуполя.

Фонд планирует поддерживать проект и дальше: в ближайший год около 4000 наиболее незащищенных мариупольцев смогут получить такое временное жилье. Заявку можно подать через Мариупольскую городскую администрацию и центры "ЯМариуполь".

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МариупольДнепр