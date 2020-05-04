Під Тернополем ледь не загинула красуня-зірка Instagram: в сорочці народилася

Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, ледь не загинула в автомобільній аварії, коли їхала забирати свого сина, який гостював у Тернопільській області. Про це перший україномовний блогер мільйонник розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина написала, що їхала в Гусятин Тернопільської області до батьків забрати сина. Коли вона проїхала Бучач, почалась дуже сильна злива. Блогерка вирішила не зупинятися, вона продовжила рух, але хотіла перечекати зливу в Чорткові, де живуть її бабуся з дідусем.

Перед самим Чортковом на дорозі утворилася велика калюжа. Вона їхала близько 50 км/год. На роздоріжжі злегка повернула вліво, і машину почало носити в сторони. Дівчині вдалося втримати кермо, але через мокру траву машина боком пронеслася метрів 10.

Олександра Пустовіт (фото: instagram.com/sashaabo)

"Ніхто не постраждав. Ні я, ні мій білий кінь. Я навіть жартувала, що каву не розлила. Я тільки погнула маленьку молоду вишню, дуже шкода деревце. Дідусеві довелося зрізати його. І з узбіччям пощастило, тому що вона була досить просторим. Я в сорочці народилася", - написала Олександра.

Олександра Пустовіт (фото: instagram.com/sashaabo)

Вона також зазначила, що зустрічна машина була далеко. Водій авто відразу ж зупинився спитати, чи все у неї в порядку.

"А потім я заплакала. Так голосно, від страху. А якби я не змогла вийти неушкодженою з такої екстремальної ситуації? Наука на все життя. Не бійтеся спізнитися в дощ. Тому що можна взагалі не доїхати. Зупиніться, перечекайте зливу", - зазначила блогерка.

Олександра Пустовіт (фото: instagram.com/sashaabo)

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